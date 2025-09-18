Leo Harlem: "La familia es como el reggaetón, la aguantas un rato y si has bebido"

Para el humorista Leo Harlem todas las familias son iguales. "Dejemos de contar milongas", zanja el cómico, que asegura no "aguantar más de dos horas" con la suya: "Me empieza un dolor de cabeza...".

En Aruser@s, el humorista Leo Harlem se ha vuelto a colar entre los 'zasqueadores' de la semana con su reflexión sobre las familias. Y es que para el cómico, todas son iguales y no soportas a ninguna.

El cómico lo tiene claro: "Seamos sinceros, la familia es como el reggaetón, la aguantas solo un rato y si has bebido". Según apunta, "a las dos horas de empieza el dolor de cabeza". Para Leo Harlmen hay que "dejar de contar milongas", porque es algo que nos ocurre a todos. "Todos tenemos una familia y no es mejor que la de al lado", zanja.

Desde el plató, los colaboradores están de acuerdo con el cómico y remarcan las "inquientantes celebraciones de Navidad". "Esa cena hay que comprimirla un poco", bromea Alfonso Arús, presentador del programa.