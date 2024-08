Javier Cansado ha dejado claro en 'Ilustres ignorantes' que no le gustan mucho las casas rurales. "No me gustan mucho por una circunstancia, y es que te sientas a desayunar, una cosa muy suculenta, una mantequilla muy buena, y de pronto, los dueños del sitio rural se sientan contigo a desayunar", explicaba Javier Cansado, que añadía que "no sois mis amigos, os estoy pagando". "Además, no me llaméis de 'tú', ¡cojones!", bromeaba el cómico.

"Forma parte de la experiencia rural", comentaban los hermanos Broc que comparten, junto a Alfonso Arús, haber vivido ese mismo momento en el que los dueños de la casa rural "parecen amigos" que se unen al desayuno. Sin embargo, María Moya comentaba que a ella nunca le había pasado.

