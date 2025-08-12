Taylor Swift anuncia su duodécimo álbum titulado 'The Life of a Showgirl', ya en preventa

Taylor Swift revela el título de su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl' en el podcast conducido por su novio Travis Kelce, 'New Heights Show'. Ya hay preventa en el sitio web oficial de la cantante estadounidense.

Taylor Swift ha anunciado por sorpresa su nuevo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl'. "Tengo que enseñaros algo", comentaba la cantante estadounidense en el podcast conducido por su novio Travis Kelce y su hermano Jason, 'New Height Show', al que fue invitada, mientras mostraba en sus manos su duodécimo álbum de estudio.

El esperado anuncio del nuevo álbum ha llegado a través de las redes sociales con un adelanto en el podcast de 'New Height Show', y rápidamente se habilitó la preventa en el sitio web oficial de Taylor Swift.

Los fans, conocedores del estilo de Swift, no tardaron en especular sobre un posible lanzamiento sincronizado con la fecha y hora del 12 del mes a las 12:12 a.m., y como era de esperar, Swift confirmó sus sospechas al hacer el anuncio justo en ese momento.

The Tortured Poets Department, el último albúm que lanzó la estrella del pop, el año pasado, batió el récord de Spotify como el álbum más reproducido en un día.