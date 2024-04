Todo ha comenzado con la declaración de Marina Lobo en el programa 'Ilustres ignorantes' de Movistar +. La invitada ha reconocido que odia que chisten a los camareros, mientras que Javier Coronas ha dicho que no le gusta cuando los reclaman dando golpes en la mesa. Ante estos comentarios, Javier Cansado ha declarado: "A ver,, antes se aplaudía y venían, yo todavía lo hago". "Javi que no. Tu hace que no vas un bar desde 1913", le contesta el presentador.

"Es como muy humillante, muy de señor y servicio", comenta María Moya sobre aplaudir a un camarero. Victor Amela recuerda el llamarles 'jefe', y Òscar Broc le dice que es peor el chistarles. "Cuando hagas esto a un camarero, ten cuidado porque a lo mejor el café o la bebida te llega con algún regalo", expone.

Patricia Benítez les recuerda que hicieron una encuesta entre camareros y que lo de 'jefe' es lo que más odiaban. David Broc cambia el debate y pasa a poner el foco en los camareros. "Que haya camareros que digan chicos a gente de 60 años, tampoco lo entiendo", argumenta. Víctor Amela le responde que a él todavía se lo dicen y no se queja. Alfonso Arús también reconoce que no le molesta.