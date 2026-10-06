El churrocata: la nueva apuesta culinaria de una churrería de Málaga que combina todo tipo de sabores e ingredientes

"No es que cojan un churro, lo abran por la mitad y lo rellenen de cosas, sino que retiran un poco de la masa que utilizan para hacer los churros, la aplastan un poco y con eso hacen algo parecido a lo que sería el pan para hacer un bocadillo", explica Alba Sánchez en Aruser@s.

Si te gustan los churros y también los bocatas, ¿por qué no arriesgarte a probar esta nueva apuesta culinaria que combina ambos? Se llama 'churrocata' y la ha desarrollado 'La Churrocatería', un establecimiento de Málaga. "No es que cojan un churro, lo abran por la mitad y lo rellenen de cosas, sino que retiran un poco de la masa que utilizan para hacer los churros, la aplastan un poco y con eso hacen algo parecido a lo que sería el pan para hacer un bocadillo", explica Alba Sánchez en Aruser@s.

Después, añaden ingredientes dulces y salados, pero los que más éxito tienen son el jamón, el pollo, el lomo y el bacon. También triunfan los mixtos con jamón y queso, por no hablar de los de Nutella o dulce de leche.

Y si Málaga no te queda cerca, en Leganés puedes encontrar el 'salchichurro' -no, no es una canción de Leticia Sabater-. En Barcelona puedes desgustar un churro de fuet.

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