Un creador de contenido arranca el año eligiendo churros en vez de gimnasio y se hace viral

"Uno de enero y ya hay gente a las 8 de la mañana en el gimnasio...¡para matarse!", bromea Rufo a Secas en un vídeo que se ha vuelto viral, desatando el debate sobre los propósitos de Año Nuevo en el plató de Aruser@s.

"Uno de enero y ya hay gente a las 8 de la mañana en el gimnasio haciendo deporte, ¡para matarse! Yo me lo planteo muchas veces, pero mejor he ido a por quince euros de churros", lanza entre risas Rufo a Secas, a todos aquellos que comienzan el año cargados de propósitos.

Un viral que ha despertado debate entre los tertulianos en el plató de Aruser@s. "Por lo menos no se traiciona a sí mismo", bromea Angie Cárdenas, algo en lo que está de acuerdo Alfonso Arús: "Es fiel".

Pese a todo, Óscar Broc asegura que "es compatible ir a correr y comerse unos churros". "Eso es solo para motivados como vosotros", le responde María Moya.

