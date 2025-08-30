El juicio de Cardi B por agredir a una trabajadora se convierte en un festival de memes: "Que te jodan perra gorda"

Los detalles La denunciante, Emani Ellis, asegura que a rapera le habría insultado, escupido y hasta arañado con sus uñas. Además, ha declarado que tuvo que someterse a operaciones estéticas por las heridas y que dejó el trabajo por el trauma que le había ocasionado.

Cardi B, una de las raperas más influyentes de los últimos años, no solo destaca por su música, sino también por diversas polémicas. Una de las más sonadas es el juicio por la supuesta agresión a Emani Ellis, una exguardia de seguridad. En 2018, durante una visita médica rutinaria, Cardi B habría insultado y agredido a Ellis, quien asegura haber sufrido heridas que requirieron cirugía. Ellis demanda 24 millones de dólares, mientras Cardi B niega las acusaciones y afirma haber sido acosada. El juicio ha captado la atención por los extravagantes looks de Cardi B y sus declaraciones, generando una oleada de memes.

La cantante Cardi B se ha convertido en una de las raperas más influyentes y escuchadas de los últimos años, pero no solo es conocida por su música. La neoyorquina, que no deja indiferente a nadie, ha protagonizado diferentes polémicas, entre las que se encuentra su juicio por la supuesta agresión a una trabajadora y exguardia de seguridad en 2018.

La artista acudió al médico en una visita rutinaria para hacerse un chequeo médico cuando estaba embarazada. Sin embargo, la cita médica acabó con un acontecimiento de lo más surrealista cuando surgió un altercado con la guardia de seguridad del centro sanitario.

Según la agente, Emani Ellis, Cardi B le habría insultado, escupido y hasta arañado con sus uñas. Además, ha declarado que tuvo que someterse a operaciones estéticas por las heridas y que dejó el trabajo por el trauma que le había ocasionado.

Por este motivo, Ellis denunció a la cantante y le ha exigido una indemnización de 24 millones de dólares. Por su parte, la rapera niega los hechos y sostiene que fue ella la que se sintió acosada tras ser perseguida y grabada sin su consentimiento por la guardia de seguridad.

"Te voy a patear el culo"

Como cabía esperar, el juicio que enfrenta la también actriz no podía ser menos impactante que el suceso y esta ha vestido sorprendentes looks e incluso pelucas en cada una de las tres sesiones. Durante la vista, la jueza preguntó a la compositora diferentes hechos que narra la denunciante: "¿La llamaste gorda?", algo a lo que contestó "No, la estaba llamando perra". "Le dije 'zorra aparta de mi vista, ¿por qué me grabas?, ¿no eres de seguridad?'", añadió.

Asimismo, aseguró que sus uñas "estaban en perfectas condiciones" tras el incidente: "Lo primero que le dije fue '¿qué cojones haces? Vuelve a tu puesto". Mientras, habló sobre cómo iba vestida y reveló que llevaba puestos unos zapatos "feos y planos".

"Ella tenía el peso de alguien de seguridad. Ella es un poco... como para proteger un edificio", indicó ante la sorpresa del magistrado y los presentes. Por su parte, la exagente destaca que la rapera le puso las uñas "de dos o tres pulgadas en la cara" y que empezó a increparla: "Me dijo 'que te jodan perra gorda, te voy a patear el culo'".

La oleada de memes por sus looks, declaraciones y por la historia en sí misma ha causado un fenómeno mundial y por lo que parece no dejará de sorprendernos.