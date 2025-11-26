Hombres G anuncia por sorpresa en este vídeo un nuevo disco: "Es importante enganchar a esta nueva generación"

"Íbamos a hacer un par de canciones para el documental, pero nos hemos venido arriba y hemos juntado 20", explica Hombres G, que destaca que es "muy importante hacer un disco que pueda enganchar a esta nueva generación de jóvenes".

Hombres G ha anunciado por sorpresa el lanzamiento de un nuevo disco. "Por lo visto, anunciaron la reincorporación al mundo de la creación con dos nuevos temas y ahora tienen 12", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús da más detalles: "Tenían que hacer un par de temas para su documental, pero se vinieron arriba".

Ellos mismos lo explican así en el vídeo principal de esta noticia: "Íbamos a hacer un par de canciones para el documental, pero nos hemos venido arriba y hemos juntado 20 temas". "Consideramos que van a configurar un discazo nuevo de Hombres G", asegura el grupo, que explica que creen que es "muy importante, en este momento, hacer un disco que pueda enganchar a esta nueva generación de jóvenes".

