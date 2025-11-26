Una azafata cuenta en un vídeo las cosas que tienen prohibidas hacer con el uniforme puesto: "Nada de besos en público"

"Qué duro es ser azafata entonces", lamenta Alfonso Arús tras ver este vídeo viral de @barbiebac.ok en Aruser@s. La auxiliar de vuelo desvela en esta publicación las cosas que no tienen permitidas hacer con el uniforme puesto... y algunas son impactantes.

Si eres de los que piensas que ser auxiliar de vuelo es un trabajo idílico, puede que tengas razón. Pero hay cosas un tanto peculiares que pueden hacer que el desempeño de tu profesión afecte a tu vida personal... siempre que tengas el uniforme puesto, claro. Es lo que desvela @barbiebac.ok en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"Está prohibido darse besos y demostraciones de afecto en público", comienza a enunciar. Tampoco está permitido fumar ni masticar chicle. Pero quizá lo más sorprendente es que no se puede tomar café en la puerta del avión... ni una cerveza en el hotel.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús lamenta que sea tan duro ser azafata. "Pues a mí me parece bien que cuando lleves el uniforme no te dejen hacer según qué cosas, porque todos hemos visto al señor que hace de Minnie fumando y no queda nada bien", comenta Alba Sánchez.

El presentador destaca, sin embargo, la elegancia de Ancelotti comiendo chicles.

