Aruser@s Virales
Rocío Cano, al viral del falso auxiliar de vuelo que viajó gratis 120 veces: "Esto es como el robo del Louvre"
Alfonso Arús presenta el insólito caso de un hombre que logró colarse como falso auxiliar de vuelo durante seis años y viajar gratis en más de 120 ocasiones.
"¿Nadie se preguntó nunca qué hacía ese tío ahí?", pregunta el presentador de Aruser@s al resto de los colaboradores, que alucina al ver "el morro" que ha tenido el hombre que se hizo pasar por auxiliar de vuelo durante 6 años para viajar gratis 120 veces.
Alba Gutiérrez, que tiene compañeras azafatas, asegura que tienen "cuadrantes" donde marcan "quién trabaja en qué día". "¿Y no les parecía raro no ver al hombre?", ríe la colaboradora.
"Esto es como el robo del Louvre, hay que ir decidido, sin esconderse y a plena luz del día", bromea Rocío Cano.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.