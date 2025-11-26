El juego viral de un creador de contenido español que pone a prueba a sus amigos en su cumpleaños

El tiktoker Pablo Vera Rivero celebra su cumpleaños con un examen sobre su vida para descubrir quién de sus amigos lo conoce mejor, un reto que ha desatado comentarios en Aruser@s.

El creador de contenido Pablo Vera Rivero '@pablovr11' ha convertido su cumpleaños en un auténtico reto viral. El tiktoker ha sorprendido a sus amigos con un peculiar juego que los deja "entre la espada y la pared": un examen para descubrir quién lo conoce más a fondo.

Rodeados alrededor de una mesa, cada uno recibie una hoja con preguntas clave sobre la vida de Pablo, desde detalles íntimos hasta datos básicos que un buen amigo debería recordar. Preguntas como "¿cuántas relaciones serias ha tenido en su vida?" hasta "¿cómo se llaman sus padres?".

El momento más divertido llega cuando el 'influencer' comienza a leer los resultados, donde sus amigos, entre aplausos y risas, siguen cada acierto como si se tratara de una competición deportiva.

En el plató de Aruser@s, el equipo analiza el fenómeno. "Está bien que pongan preguntas trampa, el que es amigo de verdad sabe que va a pillar", comentó Alba Gutiérrez, señalando que este tipo de juegos pone a prueba hasta a los más cercanos.

