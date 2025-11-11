Emocionante reencuentro: una azafata sorprende a su padre en pleno vuelo tras un año sin verse

Un emotivo momento ha conmovido a pasajeros y colaboradores de Aruser@s: una azafata logra sorprender a su padre en pleno vuelo después de pasar un año separados, demostrando que la distancia no puede con los lazos familiares.

Alfonso Arús nos presenta este emocionante 'Super Olé' cuando una hija se reencuentra por sorpresa con su padre en pleno vuelo tras llevar un año sin verse. La joven, azafata del mismo avión que ha cogido su papá para regresar a casa, no puede creer lo que ven sus ojos cuando al pasar por el pasillo reconoce a su padre sentado en el asiento.

Así, lo que comienza como un vuelo rutinario se convierte en un momento inolvidable para los pasajeros y la tripulación. Y es que la reacción del hombre es inmediata: alegría, sorpresa y emoción contenida, mientras el resto del pasajeros aplauden conmovidos.

"Es un auténtico momento y que lo hayan podido vivir juntos en el avión", asegura Angie Cárdenas. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el emocionante viral.

