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Música para mover el voto

Una campaña con mucha marcha: de la banda sonora de Sánchez a Albiol bailando ¿al ritmo de 'Anotop-At'?

¿Qué está pasando? Entre las propuestas y los mensajes contra el adversario, los candidatos y las candidatas están dándolo todo en un camino a las urnas en el que están aprovechando en oportunidad cada ataque recibido.

Una campaña con ritmo
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Es la euforia de la campaña electoral. Es ver a esos candidatos y candidatas dándolo todo. Poniendo toda la carne en el asador. Usando la música tanto para mover el esqueleto como el voto. Porque cada vez queda menos para el 29 de noviembre. Porque, ante la cercanía de la cita en las urnas, las izquierdas y las derechas se están desatando.

Están mitin a mitin, con banderas de España moviéndose al ritmo del viento y de la música en actos que, como en su día dijo Rajoy, son españoles, muy españoles y mucho españoles.

Así ha sido el de Pedro Sánchez en Madrid. El socialista, bandera de España en mano, ha presumido de rojigualda como "la bandera de la Constitución". Así ha sido en Alcorcón, compartiendo en redes un tema de Alcalá Norte.

Desde el PP, Xavier García Albiol ha sacado los pasos prohibidos en una discoteca. A saber si uno de los temas que ha podido sonar ha sido el de 'Anotop-At', en referencia a ese momento en el Congreso en el que Feijóo intentó decir 'Anatomía de...' y no lo logró.

El 'popular', ante lo viral que se ha vuelto tan remix, está tan feliz. Porque es lo que están haciendo los partidos en estos tiempos que corren, convertir el ataque en una oportunidad como el 'perro sanxe' o el 'hijo de puta'. O el "no te va a votar nadie" que el PSOE ha convertido en un vídeo para la campaña con gente diciendo que sí, que ellos van a votar socialista.

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