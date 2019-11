Albert Rivera se ha convertido en el líder del 'show must go on'. Un candidato que "no sabía si iba a participar en un debate o en 'Empeños a lo bestia'", tal y como ha vaticinado Dani Mateo.

El líder de Ciudadanos acudió al debate con un maletín con algo muy contundente: un adoquín de Barcelona. "Para no querer que se rompa España la está usted desmontando a cachitos", ha apuntado Mateo.

Algunos os preguntaréis cómo un hombre serio y de orden se lleva a un debate un "pedrolo". Pero lo cierto es que Albert Rivera podría haberse metido a Amazon para comprar un clásico adoquín de Barcelona por tan solo 17 euros.

"Si esto fuera así, Rivera habría hecho una jugada maestra: golpe de efecto en el debate y encima los de Amazon le devolverían el dinero por habérselo entregado roto", ha explicado el colaborador de El Intermedio.