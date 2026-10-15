Alfonso Arús revisará sus viejos cromos de fútbol tras descubrir que una colección de Pokémon vale 319.600 euros

Un jubilado ha descubierto que las cartas que guardaba en el desván desde los años 90 alcanzan un valor de casi 320.000 euros.

"Voy a ver cuánto valen mis cromos ahora de la Liga 72-73", ha comentado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, tras ver que un jubilado ha descubierto que su colección de cartas Pokémon, olvidada durante décadas, alcanza un valor de 319.600 euros.

El hombre comenzó a coleccionar las cartas en los años 90, cuando su hijo era aficionado a los Pokémon. En lugar de comprar cartas sueltas, decidió adquirir sets completos de cartas originales y conservó algunos paquetes en su envoltorio original.

Quien ya está pensando en desempolvar sus recuerdos ahora Alfonso Arús, que ha visto en esta historia una oportunidad para comprobar si sus viejos cromos de fútbol también podrían esconder una pequeña fortuna.

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