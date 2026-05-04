Alfonso Arús reacciona al youtuber que regala un móvil a un niño sin recursos: "La madre no tendrá comida, pero el niño tiene móvil nuevo"

Un niño le pidió al famoso youtuber IShowSpeedHQ un móvil nuevo porque su madre estaba "casi sin hogar" y no podía comprárselo. El streamer le dio mil dólares y el chaval no dudó en comprarse un iPhone. Una actitud que chirría a los colaboradores de Aruser@s.

"El chico se emociona, pero al principio del vídeo ha dicho 'mi mamá está casi sin hogar' y con los mil dólares se ha comprado un iPhone, no se lo ha pensado", comenta Hans Arús en Aruser@s tras ver este contenido viral del famoso youtuber IShowSpeedHQ en el que el streamer le regala un nuevo móvil a un chico sin recursos. "La madre no tendrá un plato de frijoles, pero el niño tiene móvil nuevo", resume Alfonso Arús.

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