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'No te imaginas'

La original y tierna iniciativa de unos niños de Países Bajos para recuperar la esencia del fotomatón

En Aruser@s, muestran cómo un grupo de niños ha reinventado el clásico fotomatón con una propuesta tan creativa como entrañable: retratos dibujados a mano en cuestión de minutos por solo un euro.

La original y tierna iniciativa de unos niños de Países Bajos para recuperar la esencia del fotomatón

Unos niños de Países Bajos han sorprendido con una iniciativa tan original como tierna: han instalado sus propios fotomatones caseros para repartir retratos al instante. Pero no se trata de fotografías convencionales, sino de dibujos hechos a mano por ellos mismos.

El improvisado fotomatón, construido con cartón y decorado con pinturas, funciona de forma sencilla: las personas se colocan frente a la estructura como si fueran a hacerse una foto, y uno de los niños se encarga de dibujar su retrato en ese mismo momento.

Cada "fotografía" tiene un precio simbólico de un euro, y la idea no ha tardado en hacerse viral en redes sociales por su creatividad y su encanto.

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