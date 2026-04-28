Un youtuber español se gasta más de 1.000 dólares cenando en el restaurante de Bad Bunny en EEUU

TheGrefg y Sofía G visitan el restaurante de Bad Bunny en Miami en este vídeo viral que recoge Aruser@s. La cuenta es tan espectacular como el show del puertorriqueño en la Super Bowl. Pero, ¿merece la pena?

"Como siempre, lo que le ha importado a su audiencia es cuánto le ha costado", comenta Hans Arús en Aruser@s acerca de este vídeo viral en el que el famoso youtuber español TheGrefg prueba la comida del restaurante de Bad Bunny en Miami. Su acompañante Sofía G y él han probado algunos de los platos más sabrosos de la carta. El sabor, por lo que dicen, es espectacular... pero la cuenta, también, que asciende a más de mil dólares.

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