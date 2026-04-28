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Un youtuber español se gasta más de 1.000 dólares cenando en el restaurante de Bad Bunny en EEUU

TheGrefg y Sofía G visitan el restaurante de Bad Bunny en Miami en este vídeo viral que recoge Aruser@s. La cuenta es tan espectacular como el show del puertorriqueño en la Super Bowl. Pero, ¿merece la pena?

Un youtuber español se gasta más de 1.000 dólares cenando en el restaurante de Bad Bunny en EEUU

"Como siempre, lo que le ha importado a su audiencia es cuánto le ha costado", comenta Hans Arús en Aruser@s acerca de este vídeo viral en el que el famoso youtuber español TheGrefg prueba la comida del restaurante de Bad Bunny en Miami. Su acompañante Sofía G y él han probado algunos de los platos más sabrosos de la carta. El sabor, por lo que dicen, es espectacular... pero la cuenta, también, que asciende a más de mil dólares.

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