Alfonso Arús, al descubrir la garrapata que si te pica "te vuelve vegetariano": "Es una forma de ir muriendo poco a poco"

Una preocupante garrapata se ha convertido en protagonista del último viral comentado en Aruser@s. " ¡Podían matarte y ya está! ¿Pero ponerte a comer brócoli?", bromea Farmacéutico Fernández, que explica lo que puede ocurrir si te pica.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s el último viral de Farmacéutico Fernández, que ha desvelado la existencia de un tipo de garrapata que, atención, "te vuelve casi vegetariano". "Si alguna vez os muerde, lo siento mucho", adelanta Hans Arús, antes de explicar todo lo que hay que saber sobre este arácnido.

Según explica el experto, al picarte te inyecta "una molécula que se llama alfa-gal". "Tu cuerpo identifica esa molécula como extraña y genera anticuerpos contra ella, pero resulta que también está presente en la carne de los mamíferos. Eso provoca que, al rato de comerla, puedas sufrir una reacción alérgica y, en casos graves, incluso anafilaxia", señala el farmacéutico, que además advierte de que "son garrapatas que se encuentran en todos los continentes donde hay población".

"¡Cuánta maldad! ¡Podían matarte y ya está! ¿Pero ponerte a comer brócoli?", comenta entre risas el especialista. "Es una forma de ir muriendo poco a poco, ¡la vida se te hace muy larga!", añade con humor Alfonso Arús.

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar el debate que se ha formado entre los tertulianos en el plató.

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