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Alfonso Arús reacciona a las 'frutinovelas', el fenómeno viral de TikTok: "No lo entiendo"

Las redes han encontrado su nueva obsesión: telenovelas protagonizadas por frutas. Pero entre infidelidades, celos y traiciones tropicales, hasta Alfonso Arús ha confesado: "No lo entiendo".

Alfonso Arús reacciona a las 'fruti-novelas', el fenómeno viral de TikTok: "No lo entiendo"

Si hay algo que está arrasando en redes sociales son las 'frutinovelas', vídeos de apenas 30 segundos que se han convertido en pequeñas telenovelas protagonizadas por frutas con cuerpos de seres humanos. Piña, plátano, aguacate, tomate… estos virales muestran relaciones sentimentales, celos, cuernos, reproches y todo tipo de dramas frutales, donde además el espectador puede comentar finales alternativos.

Según desvela Alba Sánchez en Aruser@s, incluso han llegado a emular parodias de programas de televisión como 'Caso cerrado'. Angie Cárdenas asegura que "está enganchada", mientras que Alfonso Arús se muestra desconcertado y quiere saber si hay alguna fruta malvada.

"El plátano negro es uno de los villanos, porque es el más infiel", comenta entre risas Alba Sánchez.

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