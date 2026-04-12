Los colaboradores de La Roca, enganchados a las 'frutinovelas': "Empiezas a ver y no puedes parar"

Nacho García y Ricardo Moure reconocen que se han subido al carro del fenómeno más viral de los últimos tiempos. "Es como un sueño con fiebre", asegura Moure entre risas.

Se han convertido en el fenómeno del momento. Las llamadas 'frutinovelas' copan las redes sociales y enganchan, enganchan mucho. Hasta los colaboradores de La Roca han caído en las garras de estos vídeos cortos caracterizados por tramas más propias de telenovelas de toda la ida, eso sí, protagonizadas por personajes como Banana Negra o Limona Limoné.

Este sábado, Nuria Roca preguntaba a Cristina Plaza sobre el fenómeno. "Son miniseries de frutas y verduras que son todo un fenómeno social", aseguraba. "Son verduras y frutas animadas a las que les pones un montaje, un doblaje, un poquito de IA... y, ¿qué le metes? Historias de amor, de traición, de celos... toda una telenovela", explicaba Plaza para rematar: "Esto hace ¡boom! y todo el mundo se engancha".

Según plaza, "esta idea tan loca aúna dos conceptos importantes que no tienen nada que ver entre sí: las frutas y las telenovelas", decía jocosa. "Esto es un gancho que empiezas a ver y es que no puedes parar", agregaba.

Como Nacho García y Ricardo Moure, que no dudaron en reconocer que no se perdían ni una. "Cómo no voy a estar enganchado a eso si estoy enganchado a todo. Me encanta todo", aseveraba García ante las risas de sus compañeros. "Yo estoy enganchado a las de gatos", desvelaba, por su parte, Moure.

"Una cosa son las 'frutinovelas' pero es que están las 'gatonovelas', que tienen unos rollos entre sí", señalaba Plaza. "Juro por dios que hoy es la primera vez que he escuchado esto", aseguraba Juan del Val. "Es como un sueño con fiebre", añadía Moure.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.