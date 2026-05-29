Alfonso Arús bromea con la nueva figura de Bad Bunny en el Museo de Cera: "Ya están tardando los de Zara en vestirlo"

Después de cinco meses de trabajo, el Museo de Cera de Madrid ha inaugurado la figura de Bad Bunny y en Aruser@s, Alfonso Arús y Tatiana Arús han comentado todos los detalles de la estatua.

La esperada figura de Bad Bunny ya luce en el Museo de Cera de Madrid tras cinco meses de trabajo. En Aruser@s, Tatiana Arús ha destacado el nivel de detalle de la estatua, especialmente en los tatuajes y en uno de los gestos más característicos del cantante puertorriqueño: el chasquido de dedos.

Además, la colaboradora también ha explicado que el outfit elegido para la figura reproduce el estilo habitual del artista. "Ya están tardando los de Zara en vestir a la estatua, que luego es dinerito", ha bromeado Alfonso Arús.

La ubicación de la figura tampoco ha pasado desapercibida. Bad Bunny comparte espacio con las estatuas del papa León XIV y Taylor Swift, algo que ha sorprendido al equipo del programa. "No tengo muy claro si es porque están coincidiendo en el tiempo en Madrid", ha comentado entre risas Tatiana Arús. "Lo que ruego es que, si van al Museo de Cera, nos envíen una foto con Maspons", ha dicho el presentador del programa, comparando al colaborador del programa con la figura del pontífice.

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