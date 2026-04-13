Alfonso Arús, tras ver cómo en China olvidan a un paciente durante seis horas dentro de un TAC: "Hay que entrar con el móvil"

Un hombre fue olvidado durante seis horas dentro de un TAC en un hospital de China después de que el personal sanitario abandonara la sala durante la prueba.

En China, un hombre acudió al hospital por un dolor de garganta y terminó viviendo una experiencia de lo mássurrealista. Le estaban realizando una prueba de TAC y, aunque había seis médicos acompañándolo al inicio, todos acabaron marchándose.

Según cuenta Alba Sánchez en Aruser@s, "como se trata de una prueba que requiere cierto tiempo, las seis personas se fueron a hacer otras cosas". El problema llegó cuando, simplemente, se olvidaron de que el paciente seguía dentro de la máquina.

"El hombre no podía salir por sí solo, así que estuvo gritando, pero en esa planta del hospital no respondían a urgencias y estaba absolutamente desierta", relata la colaboradora. Finalmente, fue un trabajador de la limpieza quien escuchó los gritos y logró rescatarlo. "Evidentemente, ha interpuesto una demanda", añade.

"No hay nada más deprimente que te dejen ahí tirado", comenta Angie Cárdenas, mientras Alfonso Arús tira de humor para rebajar la tensión: "Hay que pedir hacerse un TAC, pero acompañado del teléfono móvil".

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