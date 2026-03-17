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"¡No lo escanees! ¡Que es una estafa!"

El paquete que ha recibido Angie Cárdenas con un enchufe sucio que hace saltar todas las alarmas de Hans Arús: "¿Venía con un QR?"

Alfonso Arús comenta en Aruser@s de forma anecdótica que Angie Cárdenas recibió ayer un paquete con un enchufe sucio y los colaboradores, sobre todo sus hijos, entran en pánico. "A mí lo que me preocuparía es que alguien que no sabéis quién es sabe vuestra dirección", comenta Rocío Cano.

El paquete que ha recibido Angie Cárdenas con un enchufe sucio que hace saltar todas las alarmas de Hans Arús: "¿Venía con un QR?"

"A Angie le llegó ayer un paquete de dimensiones considerables. La dirección es correcta, el nombre es correcto, desempaqueta y le sale una mierda de enchufe que no ha pedido", comenta entre risas Alfonso Arús en Aruser@s acerca del envío que recibió ayer su mujer, Angie Cárdenas, también presente en plató. Ella corrobora la historia, también sin darle demasiada importancia, sin saber que tanto ella como su marido están haciendo que a sus hijos les salten todas las alarmas.

Hans interrumpe la conversación con cara de susto. "Pero espera, ¿venía con un QR? Es que me ha saltado esta mañana un vídeo de la Policía Nacional diciendo que no cogiésemos estos paquetes ni escaneásemos los QR porque es una estafa", les advierte a sus padres.

"A ver si va a tener una cámara dentro", dice Tatiana, hermana de Hans. "Fue lo primero que yo dije", coincide en señalar el presentador, que aclara que además, el enchufe está sucio y usado. La dirección de remite es de Alemania.

Alfonso sigue dándole vueltas al asunto: "Yo no he visto código QR. No he caído en que a lo mejor lo tuviera". "A mí lo que me preocuparía es que alguien que no sabéis quién es sabe vuestra dirección", añade leña al fuego Rocío Cano.

A lo largo del programa, la preocupación va en aumento: "Angie ha hecho lo peor que se podía hacer". Según el tertuliano, este tipo de fraudes se conoce como 'brushing' y lo utilizan para crear reseñas falsas en nombre de la víctima.

"Además de recibir productos inútiles -que es lo que le ha ocurrido a Angie- el uso de tus datos indica que tu información personal está en manos de ciberdelincuentes pudieron utilizarse para futuras suplantaciones de identidad", indica Hans tras haber investigado a fondo sobre el asunto en estos últimos minutos.

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