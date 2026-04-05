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La última moda

Ducharse a oscuras antes de dormir, la nueva tendencia en redes sociales para liberar estrés

Los detalles El objetivo, se supone, es eliminar distracciones, calmar el sistema nervioso y practicar la atención plena.

Ducharse a oscuras

A lo largo del día acumulamos estímulos que, a menudo, pueden derivar en estrés. Y para mitigarlo, ha nacido una nueva tendencia en redes sociales. Lo que tienen que hacer es, antes de irse a dormir, encender la ducha y después ir al interruptor del baño y apagarlo. Sí, la tendencia es ducharse a oscuras antes de meterse en la cama.

Hemos preguntando en la calle sobre esta nueva moda, y un chico ha respondido que no lo ve, "nunca mejor dicho". "Yo no lo haría, porque no encontraría el champú o el gel", ha expresado otra mujer, mientras que una joven ha destacado lo peligroso que puede ser "depilarse" con la luz apagada.

La verdad es que hay de todo, desde los que lo practican completamente a oscuras a los que lo iluminan con pequeños destellos de luz. El objetivo, se supone, es eliminar distracciones, calmar el sistema nervioso y practicar la atención plena. Básicamente, liberarnos de la carga sensorial acumulada durante el día.

"Sí que es verdad que cuando te duchas por la noche te quedas más relajadita, más a gusto y más tranquila", ha manifestado una joven al respecto, aunque hay otros que lo califican de "tontería" y "peligroso". "¿Por qué no probarlo?", se pregunta otra mujer. ¿Y ustedes? ¿Van a probar esta tendencia?.

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