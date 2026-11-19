"Casi no llego, estuve 16 horas en el aeropuerto de Las Vegas, íbamos hacia Nueva York y estuvimos tres días allí sin saber", destaca Alaska, que ironiza: "Era muy bonito, tirada en el aeropuerto con mi Grammy en la bolsa".

Tatiana Arús destaca en el plató de Aruser@s los grandes premiados y protagonistas de los premios Hombres del Año 2026 que organiza la revista GQ: "Los Javis, Guitarricadelafuente, Quevedo y Borja Iglesias".

Además, la colaboradora destaca que ha sido galardonada la cantante Aitana: "Si el año pasado el galardonado fue su chico, Dani, (Plex) y fue ella quien le acompañó, este año ha sido al revés, ha sido ella la galardonada y le acompañó Plex".

Sin embargo, las declaraciones más destacadas han sido las de Alaska, a las que le pilló el apagón de EEUU tras recoger el Latin Grammy: "Casi no llego, estuve 16 horas en el aeropuerto de Las Vegas, íbamos hacia Nueva York y estuvimos tres días allí sin saber". "Era muy bonito tirada en el aeropuerto con mi Grammy en la bolsa", destaca la cantante.

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