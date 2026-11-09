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La foto de Javier Ambrossi y Javier Calvo con Nicole Kidman en la gala Lacma 2026

Javier Ambrossi y Javier Calvo han acudido junto a Guitarricadelafuente a la gala de los Lacma 2026, donde han coincidido con famosos de Hollywood como Nicole Kidman.

La foto de Javier Ambrossi y Javier Calvo con Nicole Kidman en los Lacma 2026

Después de ver los arriesgados vestidos de los Lacma 2026, Alfonso Arús reflexiona en el plató de Aruser@s: "Si ya sabemos que todas las actrices y modelos son muy guapas y están muy bien, no hace falta que enseñen tanto". Por su parte, Tatiana Arús enseña más looks en este vídeo, como el de Sofía Vergara y Anya Taylor-Joy.

Sin embargo, la aparición más esperada por parte del plató de Aruser@s ha sido la de los Javis. Javier Calvo y Javier Ambrossi han acudido junto a Guitarricadelafuente a la gala benéfica en plena promoción de su película, 'La bola negra'.

"Ya empiezan a dejarse a ver por ahí y a entablar conversación", destaca Tatiana Arús, que explica que, "tras verles con Kim Kardashian" en otro evento, ahora los directores de cine españoles se han fotografiado con Nicole Kidman, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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