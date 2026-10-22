Aitana desvela cómo empezó su historia de amor con Plex: "Le escribí con dos copas de más"

La cantante ha contado cómo se armó de valor para escribir al creador de contenido, después de conocerlo en el estreno de su documental 'Metamorfosis'.

Después de conocer que tiene miedo a los aviones y que, como solución, se ha planteado sacarse la licencia de piloto PPL para volar una avioneta, Aitana ha sorprendido al desvelar cómo comenzó su relación con el creador de contenido Plex.

La cantante invitó al creador de contenido al estreno de su documental 'Metamorfosis'. Aunque no se conocían, Aitana cuenta que seguía al jóven en Instagram. Sin embargo, al verlo en persona, se quedó prendada de él.

"Era tan alto, tan todo", recuerda Aitana, reconociendo que le propuso ir de fiesta con el grupo, pero él le comentó que tenía que marcharse al día siguiente "para dar la vuelta al mundo". "No me puedo creer que me guste un chico y se vaya a dar la vuelta al mundo", pensó.

Finalmente, durante la fiesta y "con dos copas de más", la cantante se armó de valor y le escribió a las tres de la mañana: "Me ha gustado mucho conocerte, te paso mi teléfono para lo que sea". "Y él se fue a dar la vuelta al mundo y ella lo esperó", resume Alfonso Arús entre risas.

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