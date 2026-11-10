Alaska, galardonada con el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy

Alaska ha recibido el Premio Grammy a la Excelencia Musical. "Es un gran reconocimiento a toda su carrera", destaca Tatiana Arús.

Las Vegas calienta motores para una nueva edición de los Latin Grammy, donde ya hay varios artistas confirmados, como Karol G, Rosalía, Bad Gyal, Juanes, Bad Bunny, Bizarrap o Anitta.

Además, Tatiana Arús destaca que ya se han celebrado algunas ceremonias. "El el día de ayer fue galardonada Alaska con el Premio a la Excelencia Musical", explica Tatiana Arús, que destaca que "se trata de un gran reconocimiento a toda su carrera y como referente de varias generaciones".

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