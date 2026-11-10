Ahora

Grammy 2026

Alaska, galardonada con el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy

Alaska ha recibido el Premio Grammy a la Excelencia Musical. "Es un gran reconocimiento a toda su carrera", destaca Tatiana Arús.

Alaska, galardonada con el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy

Las Vegas calienta motores para una nueva edición de los Latin Grammy, donde ya hay varios artistas confirmados, como Karol G, Rosalía, Bad Gyal, Juanes, Bad Bunny, Bizarrap o Anitta.

Además, Tatiana Arús destaca que ya se han celebrado algunas ceremonias. "El el día de ayer fue galardonada Alaska con el Premio a la Excelencia Musical", explica Tatiana Arús, que destaca que "se trata de un gran reconocimiento a toda su carrera y como referente de varias generaciones".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Arranca la huelga de 24 horas en Renfe con cancelaciones de trenes y caos en las principales estaciones
  2. La importancia de ser la lista más votada: los partidos viran ante un argumento que resucita en cada campaña
  3. Francia investiga a la Guardia Revolucionaria Iraní por los ciberataques a supermercados
  4. La maquinista del Iryo advirtió a los pasajeros del peligro por la caída del cable de la catenaria tras el accidente de Urda: "¡No salgan del tren!"
  5. El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, podría enfrentar un 'impeachment' por haber violado la Constitución en la guerra contra Irán
  6. Las borrascas Bruna y Charles dejarán lluvia durante toda la semana: Cáceres y Ávila, en alerta roja este martes