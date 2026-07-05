La trágica vida de Alfonso de Borbón, el marido de la nieta de Franco que aspiró al trono de España y acabó decapitado en una pista de esquí

Anatomía de... repasa la trágica vida de Alfonso de Borbón, duque de Cádiz y exmarido de Carmen Martínez-Bordiú, que murió a los 52 años degollado por un cable en una pista de esquí.

El padre de Luis Alfonso de Borbón, Alfonso de Borbón, podría haber sido rey de España. Así lo cuenta Pilar Eyre en Anatomía de... La periodista, experta en Casa Real, analiza la figura del primo de Juan Carlos I que podría haber llegado al trono, si así lo hubiera preferido Franco.

"La verdad es que Alfonso tiene un lugar tan preponderante en la historia de los Borbones como Juan Carlos. De hecho, cualquiera de los dos hubiera podido ser rey de España y la rivalidad de los dos es una tragedia de Shakespeare que es poco conocida", asegura Eyre.

Alfonso era nieto de los últimos reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, igual que Juan Carlos. Pero su padre, Jaime de Borbón, renunció a sus derechos. Sin embargo, Alfonso creció con la expectativa de poder reinar en algún momento.

"Él tuvo la astucia o la casualidad de que se hizo muy amigo de la familia de Franco", señala la periodista. Se casó con Carmen Martínez-Bordiú, conocida como 'la nietísima' o 'la princesa' por ser la nieta mayor del dictador, cuando tenía 21 años. Esa fue una jugada estratégica en su lucha por el trono. Tuvo dos hijos: Francisco y Luis Alfonso. Pero Francisco, el mayor, murió en un accidente de tráfico. En el coche viajaban el padre y los dos hijos.

"Alfonso de Borbón tuvo realmente opciones y la gente lo empezó a ver como un futuro también sucesor de Franco y que cuando lo sucediera, el franquismo se alargaría ya entonces por los siglos de los siglos", comenta Eyre.

Pero aquel accidente de esquí en 1989 acabó con su vida. Un cable lo degolló en una bajada en una pista. Un trágico suceso que Anatomía de... analiza con detalle en este programa.

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