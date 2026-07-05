Carmen Calvo recuerda el gesto de Luis Alfonso de Borbón el día de la exhumación de Franco: "Él juega a ese juego que ve en los actos de la ultraderecha"

Luis Alfonso de Borbón es bisnieto de Alfonso XII y de Francisco Franco, una "amalgama de sangres" que nunca se había dado en la historia. Ahora, reclama el trono de Francia... mientras preside la fundación dedicada al dictador.

Carmen Calvo fue vicepresidenta del Gobierno con Pedro Sánchez cuando se exhumó a Franco del Valle de los Caídos. Con Mamen Mendizábal valora en Anatomía de... la participación de Luis Alfonso de Borbón en la exhumación de los restos del dictador, en la que fue uno de los portadores de su féretro, y el posible impacto en las aspiraciones al trono francés.

En el entierro de Franco, su padre, Alfonso de Borbón, llevó a hombros el féretro del dictador. En su exhumación, Luis Alfonso hizo lo mismo. "Hay una diferencia importante: en la exhumación no se pueden utilizar banderas oficiales. Tampoco hay ningún cargo público. Hay una familia y un ataúd con el símbolo de lo que ellos quisieron poner", señala Calvo, quien después presume con orgullo de la exhumación y declara que ahí "es donde ha avanzado la sociedad española".

"Esas fotos y toda esa presencia mediática asociada al ultracatolicismo y al falangismo son las que han acabado con cualquier posibilidad de que pudiese reinar en España. Una de las inteligencias de Juan Carlos es justamente alejarse de eso", señala Íñigo Ramírez de Haro, marqués de Cazaza en África, en este reportaje del programa de laSexta.

Para el periodista francés Mathieu de Taillac, Luis Alfonso de Borbón "se encuentra con esa paradoja histórica que es a la vez pretendiente a ese inexistente trono de Francia y bisnieto de un dictador". Lo increíble para él es que decida resolver esa paradoja cargando el féretro de Franco a hombros.

"Él juega a ese juego que ve en los actos de la ultraderecha. Si pretendes reivindicar en el siglo XXI algún tipo de fórmula de monarquía, lo primero a lo que te tienes que acostumbrar es que no intervienes en política. Ese es el primer error que comete", sentencia Calvo.

Mamen Mendizábal lee ante ella el comunicado de Luis Alfonso de Borbón el día después de la exhumación: "Ayer sentí una emoción intensa al cargar el ataúd de mi bisabuelo. El acto es indescriptible. La Providencia me ha colocado en la convergencia de una doble ascendencia mi linaje paterno, que me une profundamente con Francia, donde además tengo deberes dinásticos. Al mismo tiempo, tengo que asumir los deberes de mi línea materna, me debo a mí mismo ser fiel a la memoria tan injustamente atacada de mi bisabuelo. Fue un gran soldado y un gran estadista, animado sobre todo por su profunda fe cristiana y su amor por España. Está en el origen de España, pacificada, próspera y reconocida entre las grandes potencias mundiales. Defender su memoria es una parte integral de mi idea del honor y la lealtad".

Carmen Calvo sentencia: "La dictadura mantuvo a España empobrecida, entristecida, arrollada y apartada del mundo. Confundir la religión con la política nos lleva directamente al siglo XIX". Eduardo Juárez, historiador, recuerda que Luis Alfonso de Borbón es el presidente de la Fundación Francisco Franco: "Que tu referencia sea que diriges una fundación dedicada a mantener la memoria de un dictador que accede al poder a través de la Guerra Civil es una insensatez". "Te coloca más bien de heredero de la dictadura", concluye Carmen Calvo.

"No es ningún rey, es un quijote", dice con dureza el marqués de Cazaza. Todos coinciden en señalar que su posibilidad de alcanzar el trono es "entre cero y ninguna".

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