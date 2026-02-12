Pilar Eyre, sobre las especulaciones en torno a la salud de Juan Carlos I: "Por favor, no lo matemos más"

La periodista comenta las declaraciones del empresario Óscar Fanjul sobre la salud del emérito. "Siempre te dicen 'acabo de hablar con él hace 10 minutos'", señala, irónica, Eyre.

Pilar Eyre ha conectado con Más Vale Tarde para hablar sobre las recién publicadas memorias de Iñaki Urdangarin. Además, no ha dudado en comentar las declaraciones del empresario Óscar Fanjul, amigo de Juan Carlos I, sobre el estado de salud del emérito.

Este ha contado que el rey emérito "está bien de salud frente a los que dijeron que no había ido al funeral de la hermana de la reina Sofía porque se encontraba mal". "Tiene lo que tiene una persona de su edad", señala el empresario. "Tiene sus días aquí y allá, pero él está bien", añade.

La periodista expone que cada vez que se habla con un amigo del rey Juan Carlos I "siempre te dicen 'acabo de hablar con él hace 10 minutos'". "Sé que Juan Carlos tiene 30 llamadas de teléfono diarias", añade, "es posible que nos estén contando la verdad".

"En este caso, sí que es cierto que yo también tengo información de que el rey tiene multitud de achaques, sobre todo de huesos, lleva marcapasos... tiene una serie de problemas propios de una persona de 88 años", indica, "pero de cabeza está muy bien".

Eyre indica que el emérito está "muy activo" ya que hace ejercicio todos los días. "Tiene muchísima vida social, sobre todo a través del teléfono", explica. "Por favor, no lo matemos más", sentencia. La periodista señala que al emérito le molesta mucho que se especule con su salud. "Sigue sintiéndose joven por dentro, como nos pasa a todos", concluye.

