"Un Borbón, degollado...": Matías Prats recuerda cómo cubrió casi en directo el accidente mortal de Alfonso de Borbón en una pista de esquí

La vida de Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco y Alfonso XIII se vio marcada por la tragedia desde que era niño. El actual aspirante al trono de Francia perdió a su padre en un trágico accidente que hoy recuerda Matías Prats en Anatomía de...

Beaver Creek era la sede de la copa del mundo de esquí. Matías Prats era uno de los periodistas que cubrían el evento deportivo en 1989 y así lo recuerda en este reportaje de Anatomía de..., en el que el programa de laSexta analiza la figura de Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto de Franco y de Alfonso XIII que, además de presidir la fundación Francisco Franco, quiere ser rey de Francia.

El padre de Luis Alfonso, Alfonso de Borbón, se encontraba allí aquel fatídico día. "Veníamos de haber estado a punto de tocar el oro con Blanca Fernández Ochoa en los Juegos Olímpicos de Calgary y nos había arrastrado la posibilidad de que pudiéramos contar algún triunfo del equipo español", cuenta el famoso periodista.

Ese era su objetivo, pero todo cambió a la mañana siguiente. "Don Alfonso de Borbón murió de forma trágica e inexplicable", decía hace 38 años Matías en un informativo que recupera de la hemeroteca el programa de laSexta.

"Esa noche llegué de Australia, que había hecho la final del Open de Australia de tenis y me metí en la cama. A las pocas horas, porque llegué muy de madrugada, apedrearon la puerta y era Paco Fernández Ochoa", rememora. "Matías, levántate, que se ha matado Alfonso", le dijo entonces. "El duque, el duque de Cádiz. Alfonso de Borbón", le aclaró al ver su incredulidad.

El presidente de la Federación Internacional le explicó a Paco Fernández Ochoa lo sucedido. "La tête... elle est tombée de dix mètres", le contó en francés. "Tú imagínate lo que es eso, pensando además en un Borbón... la cabeza... degollado completamente. Madre mía, que cuadro tan horroroso, qué terrible, qué fatalidad. Esa fue la primera versión del accidente: que había quedado completamente degollado el Duque de Cádiz. Posteriormente, conoceríamos la realidad de los hechos", desvela Matías Prats a Mamen Mendizábal.

*Anatomía de... el rey sin trono, ya disponible en atresplayer.com

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