El 'Rey de la Chatarra' recuerda su relación con Carmen Martínez Bordiú: "Me daba cuando salía de fiesta"

Después de firmar un divorcio complicado, el empresario y dueño del Desguaces La Torre, Luis Miguel Rodríguez se deja ver en ese momento por los locales más exclusivos de la capital al mismo tiempo que triunfa con un nuevo negocio, un restaurante de alta cocina con precios low cost.

Después de firmar un divorcio complicado, el empresario y dueño del Desguaces La Torre, Luis Miguel Rodríguez se deja ver en ese momento por los locales más exclusivos de la capital al mismo tiempo que triunfa con un nuevo negocio, un restaurante de alta cocina con precios low cost dentro del desguace y galardonado con un solete Repsol.

El local,según el empresario, no nació con ánimo de lucro: "Es un servicio para la gente que viene aquí".

El establecimiento depende de otra sociedad, La Torre Hostelería, y, tal y como explica ante las cámaras de Equipo de Investigación, apenas genera beneficios: "Sacamos para cubrir gastos. Podemos ganar 2.000 euros al mes. Es poco, pero ten en cuenta que cobramos 20 euros por un menú arriba y 10 euros por menú abajo. No hay margen".

Sobre el origen del restaurante, coincidente con su etapa como pareja de Carmen Martínez-Bordiú, Rodríguez niega su implicación: "No, ella nunca se metía conmigo. Solo si me iba por ahí de marcha… entonces sí. Me daba, me tiraba un cuadro a la cabeza o lo que pillara", bromea en el vídeo principal.

También reconoce que él le pagaba el alquiler del piso en donde vivía mientras éstaban juntos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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