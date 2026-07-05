El 'as en la manga' de Alfonso de Borbón para pelear por el trono con Juan Carlos ante Franco: así fue su boda con Carmen Martínez-Bordiú

Alfonso de Borbón se casó con la nieta de Francisco Franco, Carmen Martínez-Bordiú y, aunque su matrimonio no duró más de diez años, sí que le sirvió para colocarse ante los ojos del dictador como posible monarca... aunque Juan Carlos ya había sido nombrado príncipe.

Alfonso de Borbón, padre de Luis Alfonso de Borbón, fue una figura clave en la historia reciente de la monarquía española y, según cuenta Pilar Eyre en Anatomía de..., llegó a ser considerado una alternativa real a Juan Carlos I en la sucesión al trono.

"Franco jugaba con los dos. Jugaron con ellos como si fueran marionetas. Yo no entiendo cómo son personas adultas equilibradas, porque con esa infancia nadie puede salir muy bien de la cabeza...", comenta la periodista experta en casas reales en el programa de laSexta.

Eduardo Juárez, historiador, participa también en este reportaje para asegurar que historiográficamente se ha mantenido durante mucho tiempo ese debate: "¿En qué momento determinado Franco decide quién es el sucesor?". "Mientras no se toma esa decisión, por 1968 o 1969, todos los candidatos son posibles, pero había dos evidentes: uno es Alfonso y otro es Juan Carlos de Borbón", asegura.

Ya estaba decidido. Juan Carlos sería rey de España. Pero el nieto de Alfonso XIII, creció con la aspiración de reinar pese a la renuncia sucesoria de su padre, Jaime de Borbón, y reforzó sus opciones gracias a su estrecha relación con la familia de Franco, especialmente tras casarse con Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador.

"Fue una boda como de una reina", resume Eyre. Ella llevaba incluso una corona. Él iba vestido "como un grande de España". "Veo la parafernalia de una boda real", coincide en señalar el historiador mientras sostiene entre sus manos una revista de la época en la que se habla del enlace. El titular: "María del Carmen ya es princesa".

La periodista señala que la ceremonia no estuvo libre de controversia y que se produjeron "muchas peleas". "Son cosas que a nosotros nos parecen tonterías pero que para ellos y para la Historia tienen mucha importancia", señala. En primer lugar, en las invitaciones se tildaba a Alfonso como "Su Alteza real" cuando nunca lo fue. Juan Carlos de Borbón consiguió finalmente que eliminaran ese tratamiento.

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