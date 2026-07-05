Pilar Eyre, sobre los genes "únicos en el mundo" de Luis Alfonso de Borbón: "Es bisnieto de Alfonso XIII y de Franco"

Para Pilar Eyre, Luis Alfonso de Borbón tiene "una amalgama de sangres que no se ha dado nunca en la Historia" al ser bisnieto de Alfonso XIII y también de Francisco Franco. Él es el rey sin trono que protagoniza este reportaje de Anatomía de...

El día en el que enterraron a Alfonso de Borbón tras aquel trágico accidente en una pista de esquí, su hijo, Luis Alfonso, heredó algo más que su apellido, tal y como recuerda Mamen Mendizábal en Anatomía de... En España, ya era heredero del linaje de los Franco. Su madre no es otra que Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador. En Francia, también heredó las aspiraciones de su padre al trono.

Luis Alfonso de Borbón es "bisnieto por partida doble", de Franco y de Alfonso XIII, recuerda el historiador Eduardo Juárez en el programa de laSexta. "Los genes de Luis Alfonso es algo único en el mundo", destaca Pilar Eyre, periodista especialista en casas reales. "Es una amalgama de sangres que no se dará nunca en la historia", añade.

Todo empezó con Alfonso XIII, cuando se casó con la nieta de la reina Victoria de Inglaterra. "Alfonso XIII termina abandonando España en 1931 en la proclamación de la República. Sale literalmente corriendo. Él no abdica nunca, lo que hace es suspender el ejercicio de la monarquía, porque entiende él que el pueblo español no quiere un monarca, pero no abdica nunca", señala el historiador.

La familia real pasó a vivir en el exilio. El siguiente en la línea de sucesión sería Alfonso, su hijo, pero tuvo que renunciar al casarse con una plebeya. El siguiente en la sucesión sería Jaime, abuelo de Luis Alfonso de Borbón. Pero el trono nunca fue para él. "Era discapacitado mental en grado leve y tenía un apetito sexual exacerbado. Con todas las mujeres con las que se encontraba... desde muy pequeñito fue distinto, diferente y muy desgraciado", explica Pilar Eyre. "No puede ejercer todas las facultades que se necesitan para desarrollar la monarquía y, por tanto, se le intenta eliminar de la línea sucesoria", añade el historiador.

Según la periodista, le hicieron "una encerrona muy cruel a Jaime" para que firmara su renuncia a sus derechos sucesorios... y a los de sus descendientes. "Esta frase, 'para mí y para mis descendientes', iba a convertirse 40 años después en protagonista de grandes enfrentamientos en el seno de la monarquía española", añade Eyre. Alfonso defendía que la renuncia de Jaime había sido ilegal.

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