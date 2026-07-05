Un periodista francés, sobre el Borbón bisnieto de Franco que reclama el trono de Francia: "Tienen interés en él los medios de extrema derecha"

Mathieu de Taillac, corresponsal de 'Le Figaro' y 'Radio France', analiza la genealogía de Alfonso de Borbón, quien reclama el trono francés y desvela lo que se opina de sus intenciones en Francia.

El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey de España, poniendo fin a una lucha por la corona con su primo, Alfonso de Borbón, que había durado décadas. Ese día, Alfonso dirigió su mirada a Francia, recuerda Mamen Mendizábal en este reportaje de Anatomía de... dedicado a 'el rey sin trono'.

"Desde mi punto de vista es muy simple. Soy el primogénito y según la ley fundamental es el mayor el que cuenta", decía el duque de Cádiz en una entrevista concedida a un medio francés. Cuando le preguntaban si para él no resultaba incómodo estar nacionalizado español mientras aspiraba al trono de Francia, él se limaba a recalcar que no aspiraba a nada. "Yo soy el primogénito de los Capetos", insistía.

Los Borbones reinaron en Francia durante siglos, hasta 1830. Tras la muerte sin hijos del último pretendiente francés, los legitimistas consideran a la rama española de los Borbones como heredera al trono de Francia. De ahí que Alfonso de Borbón y después, su hijo Luis Alfonso, reclamaran el trono de Francia... aunque fuera una república.

La población francesa conoce la existencia de Luis Alfonso de Borbón, autoproclamado Luis XX, porque "sale de vez en cuando en televisión", comenta Mathieu de Taillac, corresponsal de 'Le Figaro' y 'Radio France', en el programa de laSexta. "A veces, el 21 de enero, que es el día en el que se ejecutó a Luis XVI, hay reportajes en el telediario sobre los nostálgicos", explica. "Ocurre que hay más interés por parte de medios con una línea editorial conservadora o de extrema derecha", añade.

"En Francia, muchos de sus críticos lo llaman 'Pepito' a Luis Alfonso porque habla francés bien pero con acento español. Es muy difícil que una persona española tenga ninguna posibilidad de llegar al trono de Francia", afirma Íñigo Ramírez de Haro, marqués de Cazaza en África. "Vete a París hoy en día y di que eres Luis XX. La monarquía está proscrita en aquella Francia. Se han cargado al rey. Le han cortado el pescuezo con una guillotina. ¿Cómo va a decir 'ahora soy rey' después de que han matado al rey?", se pregunta el historiador Eduardo Juárez.

Mathieu de Taillac coincide en señalar que "la república y la democracia son sinónimos en Francia". "Casi todos los candidatos a las elecciones presidenciales terminan su discurso diciendo 'Viva la república' y 'Viva Francia'", recuerda el periodista.

*Anatomía de... el rey sin trono, ya disponible en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido