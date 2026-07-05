La rivalidad entre Juan Carlos I y Alfonso de Borbón, según Pilar Eyre: "Cualquiera de los dos podría haber sido rey"

Pilar Eyre desvela en Anatomía de... la rivalidad dinástica que mantuvo Juan Carlos I con su primo Alfonso de Borbón y que pudo cambiar la historia de la monarquía española.

Alfonso de Borbón, padre de Luis Alfonso de Borbón, ocupó un papel decisivo en la historia reciente de la monarquía española. Así lo recuerda Pilar Eyre en Anatomía de..., donde repasa la vida del primo de Juan Carlos I y las circunstancias que hicieron que ambos fueran vistos, durante años, como posibles herederos al trono.

"La verdad es que Alfonso tiene un lugar tan preponderante en la historia de los Borbones como Juan Carlos. De hecho, cualquiera de los dos hubiera podido ser rey de España y la rivalidad de los dos es una tragedia de Shakespeare que es poco conocida", asegura Eyre. Según la periodista, su historia reunió durante décadas "todos los ingredientes de una historia brutal que durante muchos años figuró en todas las portadas de todos los periódicos".

Ambos compartían el mismo origen dinástico: eran nietos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. Sin embargo, el padre de Alfonso, Jaime de Borbón, había renunciado a sus derechos sucesorios. Pese a ello, Alfonso creció con la idea de que todavía podía ocupar el trono y con la expectativa de poder reinar en algún momento.

"Él tuvo la astucia o la casualidad de que se hizo muy amigo de la familia de Franco", explica Eyre. Su estrecha relación con el entorno del dictador se consolidó con su matrimonio con Carmen Martínez-Bordiú, nieta mayor de Francisco Franco, cuando tenía apenas 21 años. En el círculo familiar era conocida como "la nietísima" y también como "la princesa", por ser la favorita de doña Carmen Polo. Aquella unión fue interpretada por muchos como una maniobra estratégica en la pugna sucesoria.

Del matrimonio nacieron dos hijos, Francisco y Luis Alfonso. La tragedia golpeó a la familia en 1984, cuando Francisco, el mayor, falleció en un accidente de tráfico. En aquel vehículo viajaban también su padre y su hermano menor.

"La unión de la nieta de Franco y Alfonso de Borbón era el sueño del marqués de Villaverde y de todos los azules, como se llamaba entonces, que lo apoyaban. Querían que Alfonso de Borbón fuera el heredero de la Corona y que fuera rey de España", señala Eyre. "Alfonso de Borbón tuvo realmente opciones y la gente lo empezó a ver como un futuro también sucesor de Franco y que cuando lo sucediera, el franquismo se alargaría ya entonces por los siglos de los siglos".

Pero su historia terminó de forma abrupta el 30 de enero de 1989. Alfonso de Borbón murió en un accidente de esquí en Beaver Creek, cuando un cable de seguridad le alcanzó en el cuello durante una bajada. Tenía 52 años. Un final trágico para quien, durante una etapa clave del franquismo, llegó a ser visto por algunos sectores como una alternativa real a Juan Carlos I en la sucesión al trono.

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