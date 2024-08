Después de conocer algunos fragmentos de la entrevista del bisnieto de Francisco Franco, Luis Alfonso de Borbón, a 'La Otra Crónica' con motivo de su 50 cumpleaños, el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, se mostró muy indignado. "La Fundación sigue haciendo el cometido de esclarecer y mostrar el periodo de la vida de Francisco Franco", destacó Luis Alfonso de Borbón, que insistió en que no veía "la razón de ilegalizarla".

"No ofende ni ataca a nadie, simplemente ofende sus fines, cumple todos los requisitos y no viola ningún derecho", insistió y afirmó que no entendía que la atacaran o quisieran hacerla desaparecer. Iñaki López contestó tajante en el plató de Más Vale Tarde sobre quién fue Franco: "Un dictador y genocida, ¿qué hay que aclarar a estar alturas de la figura sobre Franco?".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Más Vale Tarde.