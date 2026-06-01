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'Homo Zapping: Fábrica de estrellas'

Raquel Revuelta desvela a Mamen Mendizábal cómo descubrió que Paco León la parodiaba en Homo Zapping: "¿Perdona?"

Este domingo, laSexta emite 'Homo Zapping: Fábrica de estrellas', una nueva entrega de 'Anatomía de...' en la que Mamen Mendizábal reúne a José Corbacho, su director, Paco León, Silvia Abril, Yolanda Ramos, Anne Igartiburu, Raquel Revuelta o Susanna Griso, figuras clave del fenómeno televisivo.

Raquel Revuelta desvela a Mamen Mendizábal cómo descubrió que Paco León la imitaba en Homo Zapping: "¿Perdona?"

Hubo una vez un programa que se atrevió a parodiar la televisión desde dentro y cuyas imitaciones siguen formando parte de la memoria colectiva. Desde el nacimiento de personajes tan icónicos como 'La Niña de Shrek', interpretada por Silvia Abril, hasta los inconfundibles "¡Hola, corazones!" de Anne Igartiburu o la estridente versión de Paco León sobre Raquel Revuelta en la sección 'Estrenos de cartelera'.

Este domingo, a partir de las 21:30 horas en laSexta, Mamen Mendizábal se adentra en los secretos del fenómeno 'Homo Zapping: Fábrica de estrellas', un especial que contará con la presencia en el plató de José Corbacho, director del programa, y algunas de las figuras que fueron objeto de aquellas inolvidables parodias.

Durante la entrega, Mendizábal pregunta directamente a Raquel Revuelta cómo descubrió que Paco León la estaba imitando. "Estaba preparando la cena de mis hijos cuando escuché la sintonía de mi programa. Miré hacia la televisión y dije: '¿Perdona? ¿Esto qué es? ¡Soy yo!'", rememora entre risas.

El especial contará con los testimonios de Silvia Abril, Paco León, Yolanda Ramos o José Corbacho, y junto a ellos estarán Anne Igartiburu, Raquel Revuelta o Susanna Griso, algunas de las personalidades más imitadas por el programa.

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