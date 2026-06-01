Ferreras, contundente sobre Aznar: "Es muy complicado asumir como autoridad moral al mayor mentiroso de este país"

El presentador de Al Rojo Vivo ha respondido a a José María Aznar tras su llamamiento a propiciar un cambio de Gobierno. El periodista cuestiona su autoridad moral para hablar de corrupción y le acusa de haber mentido sobre los atentados del 11-M "para ganar unas elecciones".

Tras las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar, que este lunes llamó a los españoles a "activar su condición de ciudadanos responsables" para propiciar un cambio de Gobierno en la "próxima oportunidad democrática", Antonio García Ferreras ha respondido con dureza en Al Rojo Vivo.

El director y presentador del programa ha cuestionado que Aznar pueda erigirse en referente moral para hablar de corrupción o de verdad política: "Es muy complicado asumir como autoridad moral a un tipo que da lecciones sobre cómo hay que actuar frente a la corrupción o sobre la mentira. Aznar ha sido el mayor mentiroso de este país. Mintió con un atentado para intentar ganar unas elecciones, con el 11-M. Él mintió premeditadamente. No todos en su partido, pero él sí. Y él lo sabía".

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Ferreras ha insistido en esa idea y ha criticado el tono del expresidente al dirigirse a los ciudadanos: "Entonces, fíjense, este Aznar suena a broma, suena a choteo. Hablando de los pobres trabajadores y ciudadanos de este país engañados por los corruptos".

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