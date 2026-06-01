Ahora

EN AL ROJO VIVO

Ferreras, contundente sobre Aznar: "Es muy complicado asumir como autoridad moral al mayor mentiroso de este país"

El presentador de Al Rojo Vivo ha respondido a a José María Aznar tras su llamamiento a propiciar un cambio de Gobierno. El periodista cuestiona su autoridad moral para hablar de corrupción y le acusa de haber mentido sobre los atentados del 11-M "para ganar unas elecciones".

ferreras

Tras las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar, que este lunes llamó a los españoles a "activar su condición de ciudadanos responsables" para propiciar un cambio de Gobierno en la "próxima oportunidad democrática", Antonio García Ferreras ha respondido con dureza en Al Rojo Vivo.

El director y presentador del programa ha cuestionado que Aznar pueda erigirse en referente moral para hablar de corrupción o de verdad política: "Es muy complicado asumir como autoridad moral a un tipo que da lecciones sobre cómo hay que actuar frente a la corrupción o sobre la mentira. Aznar ha sido el mayor mentiroso de este país. Mintió con un atentado para intentar ganar unas elecciones, con el 11-M. Él mintió premeditadamente. No todos en su partido, pero él sí. Y él lo sabía".

.

Ferreras ha insistido en esa idea y ha criticado el tono del expresidente al dirigirse a los ciudadanos: "Entonces, fíjense, este Aznar suena a broma, suena a choteo. Hablando de los pobres trabajadores y ciudadanos de este país engañados por los corruptos".

.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La Policía Nacional expedienta al agente que golpeó por la espalda a una maestra en la manifestación de Valencia
  2. Feijóo desliza "movimientos" contra Sánchez y se ofrece a Junts y PNV para adelantar elecciones
  3. Inesperada victoria del ultra De la Espriella en Colombia entre sospechas de Petro con el resultado de las urnas
  4. Guerra en Oriente Medio, en directo | Kuwait intercepta misiles y drones en medio de los intercambios de ataques entre Irán y EEUU
  5. Mueren dos mujeres al intentar salvar a un niño de cinco años que se estaba ahogando en una presa de Palencia
  6. Lola Flores, la faraona que se sentó en un banquillo y pidió una peseta a cada español para pagar a Hacienda: "Para ella fue bochornoso"