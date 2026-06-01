Afra Blanco señala que Junts no apoyará una moción de censura del PP: "Nadie con dos dedos de frente va a viajar con el propietario del 155"

La sindicalista Afra Blanco se muestra tajante ante la posibilidad de que el PP pueda conseguir una moción de censura con PNV o Junts. En el vídeo, los detalles.

A vueltas con la moción de censura que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pretende hacer a Pedro Sánchez por los presuntos casos de corrupción que le acechan, especialmente el caso Plus Ultra, donde el expresidente José Luis Rodríguez está investigado, y el caso Leire, los analistas de Al Rojo Vivo son tajantes, porque al PP no le dan los números.

En una intervención anterior, el periodista Carlos Cué aseguraba que "los electorados de PNV y Junts rechazan absolutamente la idea de un Gobierno PP-Vox" o el también periodista Antonio Maestre, quien se expresaba en esa misma línea.

Por su parte, la sindicalista Afra Blanco pone el foco en Junts: "Nadie con dos dedos de frente va a viajar con el propietario del 155, el con PP olvidaros", afirma la sindicalista. "Nadie en Junts va a apoyar una puerta al PP y a una moción de censura".

Igualmente, señala y critica Blanco, que "nadie con dos dedos de frente, excepto el PP, va a viajar con un partido que defiende la derogación de la ley de violencia de género, de la ley del aborto, la del cambio climático, la de la memoria democrática y de la reforma laboral".

"Nadie con dos dedos de frente, pero mucho menos el PNV va a viajar con ese PP, que día sí y día también se dedica a faltarle y a insultarle.