Eduardo Casanova confiesa a Marc Giró que Paco León fue la primera persona a la que contó que tenía VIH: "Hay que normalizarlo"

Marc Giró recibe a Eduardo Casanova y Jordi Évole en 'Cara al Show', donde presentan 'Sidosa', un documental valiente sobre vivir con VIH, en el que el actor cuenta que lo descubrió con 17 años. "Estabas en el pleno 'boom' de Fidel en 'Aída'", señala Marc Giró. Y precisamente Paco León fue la primera persona en saber que Edu tenía VIH.

Al compás de 'La vie en rose', Marc Giró abre la pista y recibe en su flamante Cara al Show a dos invitados de 'altura' -bueno, uno, quizá no tanta- : Eduardo Casanova y Jordi Évole. Tras despedirse de sus padrinos, los hermanos José y David Muñoz -sí, Estopa, los de toda la vida-, ellos son los encargados de seguir con esta fiesta de inauguración.

Este jueves estrenan 'Sidosa', un documental en el que Casanova se desnuda -metafórica y emocionalmente- para contar su vida con VIH desde los 17 años. ¿Y qué mejor escenario para celebrarlo que el sofá de un buen amigo que tiene nuevo programa en laSexta?

El 'morreo' de Giró a Casanova y la altura de Évole

Nada más pisar plató (y marcarse un bailecito, porque hay que entrar con estilo), Eduardo Casanova se arrodilla ante Marc Giró. El saludo no se queda en protocolo y le añaden un beso en la boca y un abrazo de los que crujen costillas. Mientras tanto, Jordi Évole regala uno de esos momentos tan suyos: al sentarse, sus pies se quedan colgando y dispara: "Me gustan mucho los asientos que has puesto porque no me llegan los pies al suelo, parezco un muñeco de José Luis Moreno".

La broma sube de nivel cuando pide a Edu que le meta "la mano detrás". "Tendría que meterte la mano por el culo". "¿A estas alturas qué más nos da?", remata Jordi entre risas, orgulloso de haber sido -según presume Casanova- "homosexualizado" por su compañero de aventura.

Sobre 'Sidosa', el documental de Évole y Casanova

Superado el calentamiento cómico, toca hablar de 'su libro' -que en este caso es el documental-. Giró lo resume en una palabra: "maravilla". En 'Sidosa', Eduardo Casanova comparte la confesión más íntima y trascendente de su vida: vive con VIH. Un gesto valiente que lo sitúa como una de las primeras figuras públicas en España en contarlo en primera persona, algo que el activismo lleva años reclamando para desmontar estigmas.

"En este país, si quieres contar algo y sentirte comprendido no hay mejor persona que Jordi Évole y el equipo de Producciones del Barrio", asegura el actor. Évole desvela el origen del encuentro: Leticia Dolera hizo de 'celestina'. La conversación inicial ocurrió hace tres años: "Me dijo que se lo tenía que pensar y luego me dijo que no estaba preparado, le dije que tranquilo, que no tenía ninguna prisa, que tenia que hacerse cuando él estuviera convencido".

El documental se cocinó a fuego lento... con susto incluido: a Jordi le sentó mal un café y desapareció 15 minutos. Entre nervio y guasa, pensó lo peor mientras estaba en el baño: "Pensaba que se iba a ir y se lo iba a ofrecer a Risto Mejide". No ocurrió. Al contrario: ese instante terminó de sellar el proyecto. "Él dijo desde el primer momento que también quería dirigir", recuerda.

"Yo quiero, al igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto 'maricón', apropiarme de 'sidosa'", lanza Casanova en el tráiler, dejando clara la hoja de ruta. Y añade un motivo de peso para verla: parte de la recaudación irá a 'Apoyo Positivo', 'CESIDA' y 'SEISIDA', organizaciones que apoyan a personas con VIH en situaciones económicas complicadas.

Por si fuera poco, Giró adelanta sorpresa: "Hay un corto dentro". Y apunta otra joya: la química cómica entre Évole y Casanova. "Eso tiene que salir para adelante de alguna manera", propone. Ojo al dato: "Yo me atrevería a decir que es un documental con más de un 60% de comedia", avisa el protagonista. Risa con causa.

La historia de Eduardo Casanova

Eduardo Casanova tenía 17 años cuando recibió el diagnóstico. "Estabas en el pleno 'boom' de Fidel en 'Aída'. Eras una de las personas más famosas de ese momento en España", contextualiza Giró. "Fue un momento precioso", responde Edu con ironía. Tocaba gestionar demasiadas cosas, en una época con menos información y menos avances farmacológicos que hoy.

Se lo contó primero a Paco León, su hermano elegido. Y deja un mensaje claro: hay que hablarlo. "Hay que normalizar el VIH, hay que quitarle peso. 1 de cada 100 personas tiene VIH. Conocemos a muchas más personas con VIH de las que pensamos". Y, fiel a su estilo, remata con una 'pulla' a su compañero: "No sé que es más raro, si lo suyo o lo mío", en referencia a la cataplexia de Évole.

La reacción al tráiler también tuvo su aquel: mensajes "para mearse de la risa" de gente conocida. Traducido: aún queda camino en cómo reaccionamos cuando alguien da este paso.

Salir del armario del VIH

El salto público llegó con un post en redes, acompañado del 'teaser' de 'Sidosa'. "No hay referentes y ese es uno de los grandes problemas", señala. Évole intenta hacer memoria: "Para mí, el momento clave es cuando él me preguntó por tres personas conocidas que hayan tenido VIH. Pensé en Freddie Mercury, Rock Hudson..." y se interrumpe por una queja de forma. "Tía", protesta Évole, provocando el aplauso inmediato: "Habla en femenino". Giró lo celebra: "Se está amariconando".

También aparece Magic Johnson en la lista. La conclusión es clara: desde los 90 faltan voces públicas que digan "tengo VIH y no pasa nada". Casanova coincide, pero no edulcora el coste: "Pasan cosas a nivel social, recibimos violencia".

La escena eliminada de 'Sidosa', en exclusiva en Cara al Show

Giró guarda un as bajo la manga: una escena eliminada en la que Jordi sufre un ataque de cataplexia provocado por la risa mientras a Edu se le escapa un pedo. Évole, rápido, aprovecha la circunstancia para servir su eslogan: "Este Sant Jordi, libro, rosa y 'Sidosa'". Porque si algo deja claro esta entrevista es que se puede hablar de todo... sin dejar de reír.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró