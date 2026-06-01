Baldoví asegura que la agresión del policía a la manifestante en Valencia fue "salvaje y desproporcionada": "Contrasta con otras actuaciones policiales"

El síndic critica la actitud de la Generalitat ante la huelga indefinida de profesores que está teniendo lugar estos días en Valencia: "La consellera no está a la altura". En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

"Este policía que, en teoría, tiene que proteger los derechos de la gente, le hace una agresión absolutamente desproporcionada a una manifestante. Salvaje", afirma en directo en Al Rojo Vivo, Joan Baldoví, síndic de Compromìs. Este mismo lunes, hemos conocido que la Policía Nacional expedientaba al agente que golpeó por la espalda a una maestra en la manifestación de Valencia.

El político señala además que la profesora agredida no estaba para nada en actitud provocativa: "No estaba haciendo ningún tipo de violencia, estaba de espaldas y no la avisó. Es decir, yo creo que esta actuación policial es absolutamente salvaje", añade el líder del partido valenciano, asegurando que en cuanto lo vio desde casa se fue inmediatamente a la puerta de la Consellería.

Confiesa además que este tipo de actuaciones hacen mucho daño a una policía democrática porque, además, contrasta, dice Baldoví, con otro tipo de actuaciones que todos hemos visto: "Si te llamas Esperanza Aguirre, la policía no te trata como trató a esta profesora jubilada o si eres una nazi levantando tu manita al aire, tampoco. Va la policía y amablemente te dice que te desplaces".

Igualmente, critica la justificación que hace este sindicato policial, faltándole el respeto a la delegada del Gobierno y afirmando que esto era solo una maniobra de desplazamiento: "Me parece absolutamente intolerable y por eso yo creo que desde el Ministerio del Interior hay mucho trabajo", afirma el político, quien asegura que ayer mismo habló con la delegada del Gobierno después de que sucediera todo.

Todo esto, lamenta Baldoví, empaña unas movilizaciones absolutamente pacíficas, donde se mezclan padres, madres, abuelos, nietos... La única violencia que vi es por parte de la policía con esta manifestante, y una violencia institucional por parte de la consellera, cuyas negociaciones le parecen "una estafa": "Tiene el peor conflicto educativo en décadas y lo único que se le ocurre a esta consejera es incendiar mucho más y culpabilizar a un movimiento absolutamente pacífico".

Así, insiste Baldoví en que la consellera no está a la altura y cree que el presidente Pérez Llorca debería tomar cartas en el asunto y sentarse de una vez por todas con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras y resolver un conflicto que hemos visto que se puede resolver. Lo hemos visto en Cataluña, lo vimos en el pasado en Andalucía y también aquí. Es solo voluntad política. No culpabilizar a la comunidad educativa.

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