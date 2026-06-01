Juanma Lamet, sobre una posible moción de censura: "Hoy tendría que contar con una motivación clara y apoyos suficientes, y al PP le faltan apoyos"

El periodista analiza los ocho años transcurridos desde la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder y sostiene que España vive una etapa política completamente distinta. Además, descarta una nueva moción por falta de apoyos.

Juanma Lamet, el periodista de 'El Mundo', ha reflexionado sobre los ocho años transcurridos desde la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, precisamente en un momento en el que el presidente atraviesa una de las mayores crisis de su mandato, cercado por varios escándalos de corrupción.

"Han pasado ocho años, pero efectivamente parece que hayan transcurrido ocho legislaturas", ha afirmado. A su juicio, durante este tiempo se ha producido "una aceleración bestial de los tiempos políticos y también de los periodísticos, para bien o para mal".

El periodista ha subrayado que España vive ahora "una época totalmente distinta, en la que la política se desarrolla bajo usos y costumbres muy diferentes". No obstante, ha recordado que una eventual moción de censura seguiría necesitando los mismos requisitos que en 2018: "motivación y apoyos".

"Creo que el Partido Popular puede tener motivos para presentarla por los graves casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE. Pero no tiene los apoyos necesarios. Ese debate, en mi opinión, debería quedar zanjado ahí", ha señalado.

Lamet también ha puesto el foco en la hemeroteca para evidenciar lo que considera una contradicción dentro del actual Gobierno. "Hace ocho años, el señor Ábalos defendía el trabajo de la UDEF. Ocho años después, el Gobierno ha caído en una especie de conspiranoia contra la UDEF", ha apuntado.

Para el periodista, esta incongruencia refleja el delicado momento que atraviesan tanto el Ejecutivo como el Partido Socialista: "Dice mucho del mal momento que está viviendo el Gobierno y el PSOE, incurriendo en los mismos errores que, con razón, criticaban a Mariano Rajoy".

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