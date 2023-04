María Gómez se ha puesto a repasar los treinta años de carrera televisiva de Anne Igartiburu y ha habido una cosa que le ha llamado especialmente la atención: "Me ha dejado muy loca", reconoce. Y, es que, la presentadora de las Campanadas hizo un cameo en una película de Star Trek. Pero, ¿cómo fue eso? "Me llegó un fax y pensé que me estaban vacilando porque era una participación para participar en el rodaje", recuerda.

Tras confirmar que no era vacile: "Me dijeron que un montón de presentadores de Europa íbamos a hacer cameos porque querían promocionar Star Trek a nivel mundial". Así que allí se fue y estuvo una semana viviendo a "cuerpo de rey y encima entrevistando a gente muy potente en Los Ángeles": "Estuvimos viviendo muy bien en el Four Seasons", recuerda.

"Has vivido de todo", no puede evitar reaccionar Dani Mateo al conocer esta experiencia de Anne Igartiburu, que puedes escuchar al completo en el vídeo principal de la noticia.