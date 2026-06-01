Antonio Maestre analiza una posible moción de censura: "PP y Vox actúan como una auténtica unidad de acción"

El periodista duda de que una hipotética moción de censura del PP pueda prosperar. Maestre sostiene que la identificación entre PP y Vox dificulta sumar apoyos parlamentarios y considera que el PNV tendría imposible respaldar esa operación.

En Al Rojo Vivo, el periodista Antonio Maestre ha analizado la posibilidad de que el PP impulse una moción de censura y ha sostenido que la cercanía entre populares y Vox dificulta cualquier intento de recabar apoyos de otras formaciones.

Según ha explicado, Alberto Núñez Feijóo no puede desligarse de la imagen de alianza con Vox, independientemente de la fórmula que plantee para un eventual Gobierno: "A Feijóo igual le molesta o igual le sorprende, pero ahora mismo el Partido Popular y Vox son una unidad de acción y no se puede disolver su unidad de acción ejecutiva. Da igual cómo lo organicen diciendo que no va a entrar en el Gobierno. No existe en España a nadie que no entienda y no sepa que PP y Vox van juntos a todo".

A partir de esa premisa, Maestre ha señalado que esa asociación haría especialmente difícil que el PNV respaldara una moción de censura, aunque cree que Junts tendría más margen para justificar una decisión de ese tipo: "No tanto para Junts. Yo creo que Junts aún sería incluso más problemático porque está compitiendo en Cataluña con un partido de extrema derecha como Aliança Catalana. Lo podría justificar fácilmente con algunos elementos basados en la inmigración. No creo que tendría problemas para justificarlo, pero el PNV lo tiene imposible. El PNV lo tiene imposible".

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