Nuria Roca, sobre el pánico que generó el crimen de Alcàsser en la Ruta del Bakalao: "Yo tenía su edad y también había hecho autostop"

El brutal asesinato de las niñas de Alcàsser generó una gran conmoción en la sociedad española de 1993. Su desaparición se produjo a escasos kilómetros de la Ruta del Bakalao. Un hecho que dejó en shock a los adolescentes que frecuentaban aquellas discotecas, como Nuria Roca.

Nuria Roca tenía la misma edad que Miriam, Toñi y Desirée cuando fueron asesinadas. Las niñas de Alcàsser intentaban llegar a la sala Coolor, una de las míticas de la Ruta del Bakalao, cuando fueron secuestradas, violadas y torturadas por Miguel Ricart y Antonio Anglés. Sus cuerpos fueron encontrados 75 días más tarde de su desaparición y el brutal crimen marcó a la sociedad española de la época.

"En ese momento tú lo sufres mucho, porque tú podrías haber sido una de las niñas de Alcàsser", reflexiona Roca en este programa de Anatomía de... dedicado a analizar el ocaso de la Ruta del Bakalao. "Sucede a 20 km de donde tú estás bailando. Tú también has hecho autostop, tú también has estado en un parking. Tú te has podido cruzar con 20 malnacidos... y les tocó a estas tres amigas que iban las tres juntas", lamenta.

Para Salvador Enguix, periodista de La Vanguardia, "el caso Alcàsser provoca un tratamiento informativo por parte especialmente de las televisiones privadas muy espectacular". "Para mí, el caso Alcàsser lo cambia todo", concluye.

"El caso Alcàsser nos inculcó el miedo que no tuvimos hasta ese momento. Marcó un antes y un después. Generó miedo. Sobre todo, a los padres", comenta Nuria Roca. En su entorno hubo "un parón". Muchos padres comenzaron a llevar y buscar a sus hijos a las discotecas. "La gente dejó de hacer autostop en Valencia. Las familias tenían pánico", cuenta Enguix.

Los "juicios paralelos" que se daban en televisión se focalizaban en muchas ocasiones en la Ruta. "Aquello acabó afectando a la imagen de la Ruta. De repente, daba la sensación de que en Valencia pasaban cosas terribles", reflexiona el periodista.

Desde ese momento, se intensificaron los controles policiales y los cierres de locales.

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