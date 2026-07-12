Cristina Tárrega, sobre los frecuentes accidentes de tráfico, la bebida y las drogas en la Ruta del Bakalao: "Estamos vivos de milagro"

La Ruta del Bakalao también estuvo marcada por el consumo de drogas, los accidentes de tráfico y la creciente presión policial, factores que muchos consideran decisivos para el final del fenómeno.

La Ruta del Bakalao acabó asociándose no solo a la música y las largas noches de fiesta, sino también al consumo de drogas y a los numerosos accidentes de tráfico que marcaron su etapa final. Así lo recuerda Anatomía de..., el programa de Mamen Mendizábal, que repasa las luces y sombras de uno de los fenómenos sociales más importantes de la España de los años 90.

Cristina Tárrega, una de las habituales de la Ruta, considera que el principio del fin llegó con la irrupción de las drogas sintéticas. "La base es la música. Si a la gente le das un ritmo frenético, tiene que estar frenética para aguantar ese ritmo", explica. Sin embargo, sostiene que aquellas sustancias cambiaron por completo el ambiente. "Hay gente que no se ha recuperado", lamenta, tras calificarlas de "veneno puro".

Emilio, otro de los participantes en el reportaje y veterano de la Ruta, recuerda que entonces circulaban "de todo": mescalina, cocaína, speed, 'disidrina' o tripis. A medida que la fama del fenómeno creció, también lo hizo la llegada de visitantes de toda España. "Antes nos conocíamos todos", asegura. Con el aumento de la afluencia comenzaron también los problemas y se intensificaron los controles de la Guardia Civil y la Policía.

Daniel Asensi, que fue policía municipal de Riba-roja (Valencia), recuerda aquellos años como especialmente complicados. "Se desmadró mucho y nos tuvimos que poner serios", afirma.

Cada fin de semana, unas 40.000 personas recorrían la carretera del Saler enlazando una discoteca con otra, muchas de ellas después de haber consumido alcohol o drogas. Los accidentes mortales se convirtieron en una realidad frecuente y ocuparon durante años titulares en los medios de comunicación. Uno de los "traumas" de la época, recuerda Nuria Roca, era ir a los entierros, repletos de gente joven.

Algunos de los protagonistas consideran que esa cobertura contribuyó a crear una imagen muy negativa de la Ruta. "No contaban mentiras, pero contaban demasiadas verdades", sostiene Emilio. En la misma línea, el periodista Salvador Enguix cree que hubo aspectos que se exageraron. "Hay algunas cosas que eran ciertas, pero también había alguna exageración. Estoy convencidísimo de que lo mismo se consumía en Ibiza en aquella época, en Barcelona, en Madrid y en Bilbao", reflexiona. A su juicio, aquellas informaciones generaban "terror y pánico".

Nuria Roca reconoce que, pese a los accidentes constantes, muchos jóvenes no eran realmente conscientes del riesgo que asumían. "En aquella época había accidentes de tráfico a diario", recuerda. "Nos desplazábamos en coche siempre. Tú sabías que iba a haber accidentes, pero lo asumías. No eras consciente del peligro. Creo que tiene que ver con la edad".

También Chimo Bayo rememora los riesgos que corrían quienes frecuentaban la Ruta. "Todos hemos estado a punto de morir en algún accidente", asegura el autor de "Así me gusta a mí", al recordar un grave siniestro que sufrió cuando viajaba con sus amigos hacia Marbella.

Cristina Tárrega admite que ella misma se desplazó "en todas las modalidades": "En moto sin casco, en bicicleta, en coche a las tantas y lo llevaba una amiga con dos gintonics encima, sin cinturón...". Más de tres décadas después, su conclusión es rotunda: "Estamos vivos de milagro".

Según recuerdan los protagonistas del reportaje, el consumo de alcohol estaba completamente normalizado. "Quien no bebía era el raro", afirma Nuria Roca, que añade que incluso el conductor solía hacerlo. Daniel Asensi confirma que era habitual encontrar a personas conduciendo "muy borrachas y muy drogadas". Además, explica que los controles de alcoholemia eran mucho menos frecuentes que en la actualidad, ya que muchas comisarías ni siquiera disponían de los dispositivos necesarios y debían solicitarlos para cada operativo.

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