El debate sobre el absentismo iniciado por Feijóo también llega a la calle: "Hay gente que le echa cuento..."

El contexto La polémica comenzó esta semana cuando Feijóo lo definió como "un cáncer que no podemos pagar". Además, criticó que un ciudadano "pueda no ir a trabajar y siga cobrando el mismo sueldo", algo que, sin embargo, no ocurre en la mayoría de los casos.

El debate sobre el absentismo laboral se ha intensificado tras las declaraciones de Feijóo, quien lo calificó como "un cáncer que no podemos pagar". En la calle, las opiniones varían: algunos ven a trabajadores responsables, mientras otros creen que hay quienes abusan del sistema, especialmente los lunes. Feijóo también afirmó que un trabajador puede no ir a trabajar sin justificación y seguir cobrando lo mismo, aunque esto no siempre es cierto, ya que muchos cobran menos durante bajas médicas. El PP, a través de Cuca Gamarra, sostiene que el absentismo es un problema crucial para los españoles, y Feijóo defiende su postura pese a las críticas.

En la calle hay división de opiniones sobre si el absentismo laboral es realmente un problema. "Hay gente responsable, gente seria y hay gente que le echa mucho cuento", expresa un hombre, mientras que otro dice que la gente falta a trabajar "sobre todo, los lunes". Por su parte, una mujer señala que "es bastante más fácil conseguir una baja que hace tiempo".

El debate comenzó esta semana, cuando Feijóo lo definió como "un cáncer que no podemos pagar". Las soluciones que ofrece el PP van un poco en la línea con lo que defienden algunas personas en la calle, que hablan de "controlar más" esto.

Sin embargo, ha habido otra afirmación del líder del PP más polémica, y es que dijo que "un ciudadano puede no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo, por lo que pasa lo que pasa". La realidad es que una gran parte de los trabajadores cobra menos cuando está de baja médica, a no ser que el convenio de su empresa diga lo contrario, algo que en un primer momento, a Feijóo tampoco le parecía bien.

"Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, qué quieren que les diga...", manifestó el político del Partido Popular. Precisamente, este domingo su partido han declarado que "los problemas de los españoles están ahí, se llamen absentismo o se llamen el deseo de formar una familia", según ha declarado Cuca Gamarra.

De esta forma, aseguran que el absentismo laboral es uno de los principales problemas para los españoles, tal y como defendió Feijóo. "Me han criticado por defender una España en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta. ¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual", declaró el líder del PP, a quien parece no importarle las críticas, sino seguir con sus debates.

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